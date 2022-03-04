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Haberler Dünya ABD, 9 ülkeye sınır dışı işlemlerini durdurdu
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ABD yönetimi Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurdu

ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi.

ABD, 9 ülkeye sınır dışı işlemlerini durdurdu
ABD, 9 ülkeye sınır dışı işlemlerini durdurdu
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AA

Amerikan basınına konuşan ABD Göç ve Gümrük İdaresi (ICE) yetkilileri, "Ukrayna'daki insani kriz nedeniyle ICE, Ukrayna'ya sınır dışı edilen kişiler için yaptığı uçuşları askıya almıştır." ifadesini kullandı.

CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.

ABD'nin sınır dışı işlemlerine ne kadar süreliğine askıya aldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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