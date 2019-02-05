Kebap, Türk kahvesi, döner, ayran derken sıra baklavaya geldi. ABD'de bir aşçı baklava yaptı. "Sarah'nın klasik baklava tarifi" başlığıyla paylaşılan bu tarif Türk kullanıcıların tepkisini topladı.

Videoda 'klasik baklava' yaptığını öne süren 'Sarah' isimli aşçının yufkaya sarılmış cevizlerin üzerine fırçayla tereyağ sürüp çapraz şekilde kestiği görüldü. Sarah'ın tarifine yapılan yüzlerce yorumda baklavaya hakaret edildiği ve orijinal baklavanın bu olmadığı belirtildi.

Baklava videosuna bir tepki de gurme Vedat Milor'dan geldi. Milor videoyu paylaşarak "Sarah bizim coğrafyadan değilse ve buna klasik baklava diyorsa ABD'deki liberalleri 'cultural appropriation' protestosuna davet ediyorum. Eğer bizim coğrafyadansa ve buna klasik baklava diyorsa durum daha vahim." şeklinde yorum yaptı.