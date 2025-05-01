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        ABD basını: Mike Waltz görevinden ayrılıyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi. Waltz, Signal grubuna bir gazeteciyi eklemiş ve gazeteci de grupta saldırı bilgilerinin konuşulduğuna dair ekran görüntülerini paylaşmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:16
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        ABD basını: Mike Waltz görevinden ayrılıyor
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        Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.

        ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor.

        İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

        Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

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        ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

        Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

        The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

        Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

        Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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