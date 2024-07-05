ABD Başkanı Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu: "Hiçbir yere gitmiyorum"

Ordu mensuplarına, "Siz dünya tarihindeki en iyi savaş gücüsünüz. Bu abartı değil" diyen Biden, "Dünya tarihinde, bizim ordumuz kadar güçlü, bu kadar düzgün ve fedakar başka bir ordu daha olmadı. Sizin Başkomutanınız olmaktan büyük gurur duyuyorum. 4 Temmuz'unuz kutlu olsun." dedi.