ABD Başkanı Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu: "Hiçbir yere gitmiyorum"
ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmesinin ardından performansının zayıf olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş, Biden'a bir haftadır adaylık çekilmesi yönünde çağrılar gelmişti. Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada tartışmalara son noktayı koydu ve "Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinliğe First Lady Jill Biden, ordu mensupları ve aileleri de katıldı.
Biden, 4 Temmuz kutlamaları sebebiyle düzenlenen etkinlikte ordu mensuplarına seslendi.
Ordu mensuplarına, "Siz dünya tarihindeki en iyi savaş gücüsünüz. Bu abartı değil" diyen Biden, "Dünya tarihinde, bizim ordumuz kadar güçlü, bu kadar düzgün ve fedakar başka bir ordu daha olmadı. Sizin Başkomutanınız olmaktan büyük gurur duyuyorum. 4 Temmuz'unuz kutlu olsun." dedi.
Ordu mensuplarına ve ailelerine kürsüden konuşan Biden, bir anda mikrofonunu alıp kalabalığın yanına gitti. Kendisini bekleyen kalabalık grupla konuşmaya başladı.
Biden kalabalığa "Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
Kalabalığın içinden bir destekçisi "Mücadeleye devam edin" diye bağırdı.
"KARŞILAŞMANIN ARDINDAN BAZI BAĞIŞ ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ"
Associated Press'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Biden'a yakın bir kaynak, Biden'ın Donald Trump ile karşılaşmasında sergilediği zayıf performansının ardından bazı mali destekçilerinin yaklaşan bağış toplama etkinliklerini ertelediğini veya iptal ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden'ın Wisconsin'de miting yapması ve Amerikan ABC kanalına özel röportaj vermesi bekleniyor.
Biden'ın, gelecek hafta Washington'da yapılacak NATO Zirvesi sırasında kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.