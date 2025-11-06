Habertürk
        ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'ne katılmayacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, 22-23 Kasım'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını ifade ederken Güney Afrika'nın G-20'de olmaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 00:41 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:41
        G-20 Zirvesi'ne katılmayacak
        Güney Afrika'da 22-23 Kasım'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G-20'de olmaması gerektiğini savundu.

        ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada konuşma yaptı.

        Trump, konuşmasında, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 22-23 Kasım'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını ifade ederek "Güney Afrika, G-20'de olmamalı." dedi.

        ABD Başkanı, Güney Afrika'da yaşanan bazı olayları asla tasvip etmediğini belirtti ancak spesifik olarak neyi kastettiğini dile getirmedi.

        Beyaz Saray'da mayıs ayında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlayan Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

        Devlet Başkanı Ramaphosa ise ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

