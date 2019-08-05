Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ve ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve yönetim kurulu üyeleri Saraçhane'deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.

İmamoğlu, ilk olarak Hindistan heyetini ağırladı. Tebrik ziyaretleri için Hindistan heyetine teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "Dünyanın iki önemli ülkesi olarak, yereldeki demokrasiyi ve yereldeki ilişkileri büyütmek her iki ülke adına önemli fırsat olabilir. Yeni dönemde dünyaya açık bir şehir olacağımızı her ortamda duyuruyoruz. Bu manada İstanbul ile olacak bağlantılarınızda sizlerden en maksimum düzeyde katkı bekliyoruz" dedi.

#video#6510303

'TÜRK HALKININ ARMAĞANIDIR!'

İstanbul'u muhteşem bir şehir olarak niteleyen Büyükelçisi Bhattacharyya ise, "İstanbul ile çok uzun süredir ilişkimiz var. Hatta bizim bağımsızlığımızın ilan edilmesinden öncesine dayanan ilişkimiz var. Rabindranath Tagore isimli şairimiz, 1922'de İstanbul'u ziyaret etmişti. O dönemde Türkiye'nin babası olan Atatürk'le karşılaşmıştı. Ve Atatürk, kendisine 41 tane kitap hediye etmişti. Tagore'nin kurduğu üniversitede bu kitaplar hala sergilenmektedir. Tagore, aynı zamanda Hindistan'da Nobel ödülünü alan ilk insan. Ve bu gururla o kitaplar hala sergilenmekte. Ve kitapların önünde de 'Türk halkının armağanıdır' şeklinde bir plaka bulunuyor" diye konuştu.

'İKİ ÖNEMLİ ÜLKEYİ TEMSİL EDİYORUZ'

Türkiye'nin ulusal kurtuluş mücadelesi ülke olarak destek verdiklerini anlatan Bhattacharyya, şöyle konuştu: "Bizler, hakikaten kardeşlerimiz olarak görüyoruz Türk halkını. Mahatma Gandhi de o zamanlar Türk halkına destek vermek amacıyla bir fon toplamıştı Hindistan halkından. 180 bin pound toplamıştı ve bu Atatürk zamanında Kurtuluş Savaşı'nda hem de gerekli yerlerde kullanılmıştı. Aynı zamanda İş Bankası'nın sermayesinde de kullanılmıştı. Aslında iki ülke arasında derin bağlarımız var. Bizler, aynı zamanda 21 yüzyılda iki önemli ülkeyi temsil ediyoruz. Türkiye, son 10 yılda çok gelişti değişti ve büyüdü. Hindistan da aynı şekilde. En hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkelerden bir tanesi. Halklarımızda bir dönüşüm söz konusu. Özellikle gençlerimize baktığımızda ciddi bir sermaye biriktiriyoruz. Gençlerimiz umutlu ve geleceğe yönelik çok ciddi başarılara imza atacaklarını düşünüyorum. Bu anlamada İstanbul'la Hindistan arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye de benzer süreçlerden geçiyor. Benzer dönüşümden geçiyor ve büyüyen, hızla gelişen bir ekonomiye sahip."

ABD HALKINA BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Hindistan heyetinden sonra İmamoğlu'na günün ikinci tebrik ziyaretini ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel gerçekleştirdi. Darnel'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duydum. ABD, bizlerin köklü ilişkilerimizin olduğu bir müttefikimiz. Aynı zamanda, yıllardır hem ticari hem de bütün alanlarda yoğun ilişkileri olan iki ülkeyiz. Bu noktada Türkiye'nin lokomotifi olan bir şehrin, bütünüyle dünyaya açık bir kentin çok sıkı ilişkiler kurma konusunda da aktif bir dönemini başlatacağımızı bildirmek isterim" dedi.

İmamoğlu, önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren ABD vatandaşları adına çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, Darnel'a başsağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu, "Başsağlığı diliyorum bütün ailelere ve Amerika'ya. Bu ve bunun gibi hiçbir saldırının olmamasını diliyorum her iki ülke adına, bütün dünya adına. Acınızı paylaşıyorum" diye konuştu.

'WORLD CHAMPION' YAZILI FORMA HEDİYESİ

Taziye dilekleri nedeniyle İmamoğlu'na teşekkür eden Darnel ise, "İstanbul'un tarihi, kültürel ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle iş birliği konusunda elimizden geleni yapacağız" şeklinde karşılık verdi. Darnel, İBB Başkanı'na ülkesinin kadın milli takımının, üzerinde "Word Champion" yazılı formasını hediye etti. ABD kadın milli futbol takım 2019 FİFA Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

TGC YÖNETİM KURULU ZİYARETİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve yönetim kurulu üyeleri de, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek, başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti. TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun başkanlığından gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme heyetinde, TGC Başkan Yardımcısı Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı, Hakan Güldağ, Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Yılmaz, Göksel Göksu ve Pınar Aktaş da hazır bulundu. Heyet daha sonra, İBB’de bulunan basın odasındaki gazetecileri de ziyaret ederek kısa bir görüşme yaptı.