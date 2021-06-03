ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyareti kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) dağıtım merkezini ziyaret etti. Greenfield, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğan haber ajansı, Greenfield'ın burada, BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve insani yardım kurumlarının çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldığını aktardı. Daha sonra heyetle birlikte Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geçildi.