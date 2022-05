ABD'deki saldırı ve saldırgan hakkında neler biliniyor? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'de New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

IRKÇI SALDIRI VE NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

SALDIRI CANLI YAYIMLANDI

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.

Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı. Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi.

Hakim karşısına çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Payton Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak.

Peki saldırı ve saldırgana dair neler biliniyor?

SALDIRI IRKÇI SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR MU?

Yetkililer, silahlı saldırıyı bir nefret suçu ve yerel aşırılık olayı olarak soruşturuyor. Erie County şerifi John Garcia Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu saf kötülüktü. Topluluğumuzun dışındaki birinden gelen, doğrudan ırkçı güdümlü nefret suçuydu" dedi.

Polis ayrıca, tamamen doğrulamasa da ellerinde saldırının ırkçı bir güdü olduğunu gösteren kanıtları olduğunu söyledi.

Saldırganın 4chan'de, 'Büyük Yer Değiştirme Teorisi' ve ırklar arasındaki IQ farklılıkları hakkında beyaz üstünlükçü fikirleri içeren ırkçı bir manifesto yayınladığı bildirildi.

The New York Times, saldırganın bölgeyi, yakınlardaki en yüksek siyah populasyonuna sahip olduğu için seçtiğini söylüyor. Ayrıca saldırganın çevrimiçi forum 4chan'de 2020'deki paylaşımlarında Covid kapanmaları sırasında nasıl 'sıkıldığını' ve radikalleştiğini anlatıyor ve ilham kaynağı olarak Yeni Zelandalı Christchurch saldırganından alıntı yapıyor.

SALDIRGAN NE TÜR BİR SİLAH KULLANDI?

Polis, saldırganın askeri tarzda bir tüfek ve vücut zırhı da dahil olmak üzere 'taktik teçhizatı' taşıdığını söyledi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Saldırgan, öğle saatlerinde 14.30'dan sonra süpermarkete geldi ve mağazaya girip birkaç el ateş etmeden önce otoparkta dört kişiyi vurdu, üç kişiyi öldürdü.

Kendisini Will G olarak tanıtan bir market çalışanı, The Buffalo News'e, mağazada silah sesleri duyulurken süpermarketin soğutucusunda bir grup insanla birlikte saklandığını söyledi. Will G "Sadece silah sesleri duydum. Silah sesleri, daha fazla silah sesleri... Sakladım ve saklandım. O odadan çıkmayacaktım" dedi.

Silahlı saldırının ardından şahıs, mağazanın girişinde polis tarafından çevrelendi. Görgü tanıklarına göre polis saldırganı silahlarını bırakıp teslim olmaya ikna etmeden önce şahıs silahını boynuna dayadı.

SALDIRGAN HANGİ SUÇLARLA SUÇLANIYOR?

Payton Gendron birinci derece cinayetle suçlandı ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

İlk duruşmada suçlamaları reddeden Gendron'ın bir sonraki duruşması 19 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek.

SORUŞTURMA NASIL İLERLİYOR?

Polis Buffalo'daki Tops mağazasının hem otoparkını hem de içini içeren geniş bir suç mahallini araştırmak için çalışıyor.

Buffalo Polis Departmanı, New York eyalet polisi, FBI da davaya yardım ediyor.

YETKİLİLER SALDIRI HAKKINDA NELER DİYOR?

Saldırının ardından hükümetin hemen her seviyesindeki liderler açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, İç Güvenlik Danışmanı tarafından bu öğleden sonra Buffalo, NY'deki korkunç silahlı saldırı hakkında bilgilendirildi. Daha fazla bilgi geliştikçe akşam ve yarın güncellemeleri almaya devam edecek. Başkan ve First Lady, hayatını kaybedenler ve onların yakınları için dua ediyor.”

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, "Bu ülkedeki herhangi bir toplulukta bu olmamalı. Burası İyi Komşular Şehri. Biz sevgi dolu bir toplumuz. Bunun ırksal gerilimleri alevlendirmemesi için dua ediyoruz. Kötü bir kişinin bu kenti bölmesine izin veremeyiz" dedi.