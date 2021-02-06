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ABD'den Çin'e gözdağı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Yang Jiechi ile görüşmesinde Çin'i "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden adımlarından" dolayı sorumlu tutacaklarını söyledi

Biden geldi ipler gerildi! Son dakika: ABD'den Çin'e gözdağı
ABD'den Çin'e gözdağı!
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

"ÇİN'İ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin uluslararası sistem içinde müttefikleriyle birlikte çalışacağını vurgulayıp, "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden çabalarından" ve "uluslararası sisteme zarar veren" eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutacaklarını belirtti.

İNSAN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

AA'da yer alan habere göre Price, açıklamasında, "Bakan Blinken, ABD'nin Sincan, Tibet ve Hong Kong gibi yerlerde insan hakları ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini ve Burma'daki askeri darbeyi kınaması noktasında Çin'e baskı yapacağını vurguladı" ifadesine yer verdi.

"EN ÖNEMLİ KÜRESEL RAKİBİMİZ"

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "en önemli küresel rakibimiz" şeklinde tanımlamıştı. Blinken ayrıca, Çin'in Sincan'da Uygur Türklerine karşı "soykırım" işlediği kanaatinde olduğunu dile getirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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