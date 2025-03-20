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        Haberler Dünya ABD'de Ayşenur Eygi adımı | Dış Haberler

        ABD Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili İsrail'den hesap verilebilirlik talebinde bulundu

        ABD'nin, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili Tel Aviv'den 'tam hesap verilebilirlik' talebinde bulunduğu ve bulgularla ilgili baskı yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:23
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        ABD'den Ayşenur Eygi adımı
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        ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, isminin açıklanmaması koşuluyla konuya dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Sözcü, "İsrail hükümetini Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırdık." dedi.

        Washington'un İsrail'in olaya ilişkin yürüttüğü askeri soruşturmanın sonuçlarını talep etmeye devam ettiğini dile getiren sözcü, bulgulara daha fazla erişim için "baskı" yaptıklarını da ifade etti.

        Sözcü, ABD'nin Eygi'nin ölümüyle ilgili İsrail'den "tam hesap verebilirlik" talebinde bulunduğunu aktardı.

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        Eygi'nin öldürülmesine dair bir grup Demokrat Kongre üyesinin bugün Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiği mektubun ulaşıp ulaşmadığı ve Bakanın buna nasıl yanıt vereceği sorulan sözcü, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

        Sözcü, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin geçen eylül ayında Batı Şeria'da öldürülmesi bir trajedidir." ifadesini kullandı.

        ABD Kongresi'ndeki Demokrat Partili bir grup senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, bugün, Rubio'ya mektup göndererek, İsrail tarafından öldürülen Eygi'nin ölümüyle ilgili bazı soruların yanıtlanmasını talep etmişti.

        İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin, görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkati çekilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi 8 soruyu yanıtlaması istenmişti.

        İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

        İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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