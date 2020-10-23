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HaberlerDünyaSon dakika: ABD'de Başkanlık seçimleri öncesi son düelloda dikkat çeken detay! - Haberler
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ABD'de Başkanlık seçimleri öncesi son düelloda dikkat çeken detay!

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri öncesi gerçekleşen son düelloda Başkan Trump'ın eşi Melania Trump'ın maskeli görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın eşleriyle buluştukları an da bir önceki düellodaki gibi dikkat çekti. Jill Biden eşine sarılırken, Melania Trump'ın soğuk tavırları dikkat çekti.

Son dakika: ABD'de Başkanlık seçimleri öncesi son düelloda dikkat çeken detay! - Haberler
Son düelloda dikkat çeken detay!
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HABERTURK.COM

3 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın canlı yayında gerçekleşen son başkanlık münazarasına, eşleriyle buluştukları an ve First Lady Trump'ın maskeli görüntüsü damga vurdu.

29 Eylül'de gerçekleşen ilk münazarada maskesiz olan Melania Trump'ın, koronavirüse yakalandıktan sonra ardından münazaraya maskeli katılmış olması dikkat çekti.

29 Eylül'de gerçekleşen ilk münazara

Öte yandan yine ilk münazarada, Donald Trump ve Joe Biden'ın eşleriyle buluştukları anlar da dikkat çekmişti. Dün gece gerçekleşen münazarada da Joe ve Jill Biden çifti buluştuklarında birbirlerine sarılırken, Donald ve Melania Trump ikilisinin soğuk ve mesafeleri tavırları öne çıktı.

Düellonun sonunda bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise, Biden'ın sahneden ayrılırken rakibi Trump'a el sallaması fakat Trump'ın görmezden gelip devam etmesi oldu.

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