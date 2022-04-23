ABD'de Covid-19, 2021'de üçüncü önde gelen ölüm nedeni oldu 0:00 / 0:00

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan verilerde, 2021’de ülkede önde gelen ilk 3 ölüm sebebi sıralandı. Verilere göre, 2021'de 693 bin ölüm ile kalp hastalıkları ilk sırada yer alırken bunu 605 bin ile kanser ve 415 bin ile de Covid-19 bağlantılı ölümler izledi.

Covid-19 ölümlerinin 2020’de de üçüncü sırada geldiği ancak önceki yıla kıyasla 2021’de 60 bin daha fazla ölümün gerçekleştiği bildirildi.

ABD'deki tüm ölümlerin yüzde 13,3'üne Covid-19 virüsünün neden olduğu kaydedilirken 2020’de bu oranın yüzde 10,4 olduğu bilgisi paylaşıldı.​​​​​​​

CDC verilerine göre, genel ABD ölüm oranı 2020'den 2021'e yüzde 0,7 arttı.