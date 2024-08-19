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        Haberler Dünya ABD'de Demokrat Parti Kongresi başladı: Filistin destekçilerinden protesto | Dış Haberler

        ABD'de Demokrat Parti Kongresi başladı: Filistin destekçilerinden protesto

        ABD'de Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, Joe Biden yönetiminin Gazze politikasını eleştiren Filistin destekçisi yüzlerce grubun gösterileri eşliğinde Chicago kentinde yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:59
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        Demokrat Parti Kongresi başladı
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        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, 4 gün sürecek Demokrat Parti Kongresi Chicago'da bugün başladı.

        Başkan Biden dahil olmak üzere çok sayıda önde gelen Demokrat siyasetçinin de konuşma yapacağı kongrede, Demokrat delegeler oylarını Harris'in adaylığı için kullanacak.

        Daha önceki çevrim içi oylamada adaylığı resmileşen Harris, kongrenin sonunda Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen kabul ederek rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'la yarışa devam edecek.

        Biden'ın akşam saatlerinde kongreye hitap etmesi ve tüm Demokratlara "Harris'in etrafında kenetlenmesi" mesajını vermesi bekleniyor.

        CHICAGO'DA GÖSTERİLER

        Öte yandan kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede 270'den fazla Filistin destekçisi ve farklı toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "March on the DNC" adlı koalisyon, dün başladıkları gösterilerine bugün de devam etti.

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        Binlerce göstericinin günün ilerleyen saatlerinde bir yürüyüş yapması, "Gazze'deki soykırıma son verilmesi" ile "ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesi" konusundaki mesajlarını yüksek sesle dile getirmesi bekleniyor.

        22 Ağustos'ta Perşembe günü Harris'in başkan adaylığını kabul konuşmasıyla sona erecek olan Demokrat Parti Kongresi, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ve Harris'in aday olmasının ardından Demokratlar için önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.

        Demokratların kongresi aynı zamanda Biden yönetiminin bugüne kadarki Gazze politikasına ve Harris'in İsrail politikasına ilişkin önemli bir sınav olarak da görülüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #demokrat parti
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