ABD'de ele geçirildi... Özel kasalarla Antalya'ya getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD makamları arasındaki işbirliği kapsamında, daha önce de yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarından bir bölümünün iadesi sağlanmış ve 9 parçadan oluşan 6 tarihi eser, geçen yıl kasımda yapılan benzer bir törenle Antalya Müzesi'ne kazandırılmıştı.