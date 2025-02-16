ABD'de fırtına 8 can aldı

Beshear, acil müdahale ekiplerinin şu anda "arama ve kurtarma aşamasında" olduğunu ve 24 saatten kısa sürede binden fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kentucky sakinlerinin dikkatli olması gerekiyor. 300'den fazla yol kapalı" ifadelerini kullandı.