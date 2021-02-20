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Özel açılış programında konuşan TASC Eş Başkanları Günay Evinç ve Halil Mutlu, TASC TV'nin kesintisiz yayına geçmeleriyle ilgili duygularını paylaştı.

Evinç, "İyi niyet cesaret ve büyük bir umutla bu yola çıktık. Türkiye ile ilgili çok büyük bilgi kirliliği var. TASC TV yayınları hem bu doğru bilgiyi duyurmak hem de Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek adına büyük destek olacaktır." diye konuştu.

Mutlu da TASC TV'de görev alan 43 çalışanına tek tek teşekkürlerini ileterek "Türkiye düşmanı FETÖ ve Ermeni lobisi gibi yapılarla ilgili yürüttüğümüz mücadele, TASC TV yayınları üzerinden daha güçlü şekilde devam edecektir." dedi.