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HaberlerGündemPolitikaCumhurbakanı Erdoğan: Kalleş saldırı sonrasında üm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması münasebetiyle düzenlenen programa video mesaj gönderdi. "Uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" ifadelerini kullandı...

Cumhurbakanı Erdoğan: Kalleş saldırı sonrasında üm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip .Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) televizyon kanalı TASC TV'nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa bir video mesaj gönderdi.

TASC TV'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun temsil gücünü, önemli ölçüde artıran TASC'ın hayata geçirdiği televizyonun, çok kısa zamanda büyük beğeni topladığını, Türk-Amerikan toplumundan gelen talep üzerine de 24 saat kesintisiz yayına geçildiğini belirtti.

"TASC TV'nin anavatandan uzakta yaşayan, ancak kalpleri Türkiye için çarpan siz kardeşlerime yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, projeyi hayata geçiren TASC Yönetim Kurulu'nu, TASC TV'de görev alan çalışanları tebrik etti.Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DARBECİLERE KUCAK AÇMASI ÇOK BÜYÜK ÇELİŞKİDİR"

"İlişkilerimizde, zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız, bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde, Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen, FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması, milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin, demokrasiye kast eden darbecilere kucak açması, çok büyük çelişkidir."

Geçmişte yaşanan tecrübelerin, bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "Nitekim Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır." diye konuştu.

Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşmasının, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesinin, bu bakımdan büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AMERİKA'NIN YENİ YÖNETİYİLLE İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan, Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizerek, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir."

Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevrelerin, Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhine yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu çevrelerin, yalan ve iftiralarına muhakkak sizler gereken cevabı veriyorsunuz. Amerikan toplumunun Türkiye'yi daha iyi anlaması için de çaba gösteriyorsunuz. Sizlerin gayretleri hem iki ülkeyi hem de iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır." dedi.-

"SİZLERİ, TÜRKİYE'NİN VE KÜLTÜRÜMÜZÜN DOĞAL ELÇİSİ GÖRÜYORUZ"

Türk-Amerikan toplumunun bugün 300 bin kişiyi aşan güçlü bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ticaret ve bilim başta olmak üzere, pek çok alanda elde ettiğiniz başarılar bizler için gurur kaynağıdır. Bu başarılarınız sayesinde, etkinliğinizin de arttığına inanıyorum. Sizleri, Türkiye'nin ve kültürümüzün doğal birer elçisi görüyoruz. Sizlerden Türk-Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve iş birliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim; kongre, basın, seçmen kitleleri ile kamuoyundan gelen çağrı ve yönlendirmelere son derece açıktır. Türk-Amerikan toplumunun da hem bireysel düzeyde hem çatı kuruluşları ve dernekleri aracılığıyla sesini daha fazla duyurması gerekiyor. Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyete ve yayına, tepkisini süratle göstermeli ve bunu bir davranış biçimi haline getirmelidir. Bu çerçevede, 2016 yılında kurulan TASC'ın çalışmalarına büyük ehemmiyet verdiğimizi, bu çalışmaları desteklediğimizi belirtmek isterim.

"TASC'ın Türk-Amerikan toplumunu ilgilendiren meselelerde ve Kovid-19 salgını boyunca öncü rol oynadığını da memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, "Bugün, 24 saat kesintisiz yayın hayatına başlayan TASC TV'nin de Türk-Amerikan toplumuna büyük katkılar sağlayacağından eminim. İletişim çağının getirdiği imkanlardan da yararlanarak, TASC TV ve benzeri girişimlerin, Türk-Amerikan toplumunun kendine olan güvenini pekiştireceğine, birlik ve beraberliğini artıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tekrar TASC TV'nin ABD'de yaşayan Türk vatandaşı ve soydaşları için hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

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