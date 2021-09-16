ABD jimnastiğinde taciz skandalı: FBI görmezden geldi! 0:00 / 0:00

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ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles ve takım arkadaşları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürdü.

Jimnastikçi Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz skandalında FBI'ın rolünü soruşturmak üzere toplanan Senato Adalet Komisyonu önünde ifade verdi.

"TÜM SİSTEMİ SUÇLUYORUM"

Birçokları tarafından tüm zamanların en iyi jimnastikçisi olarak tanımlanan, 2016 Olimpiyat şampiyonu ve 5 kez dünya şampiyonu Biles, yaptığı duygusal konuşmada, cinsel taciz kurbanı olduğunu söyledi. Biles "Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum." dedi.

ABD Jimnastik Federasyonu ile olimpiyat ve paralimpik komitelerinin, kendisinin takım doktoru tarafından taciz edildiğini bildiğini söyleyen Biles, "Bir tacizcinin çocuklara zarar vermesine müsaade etmenin, hızlı ve ağır sonuçları olmalı. Yeter artık." diye konuştu.

Maroney ise FBI'ın cinsel taciz konusundaki şikayetini 17 ay boyunca hasır altı etmekle kalmayıp, sonunda yayınlanan raporda sözlerini çarpıttığını iddia etti.

Maroney öfkeli ses tonuyla 2015'te, Londra'daki Olimpiyat oyunları sırasında maruz kaldığı cinsel taciz olayları da dahil olmak üzere annesinin bile duymadığı hikayelerinin ayrıntılarını FBI'a anlatmak için telefonda üç saat konuştuğunu, "Doktordan çok pedofili" sözlerini kullandığını söyledi.

Raisman ise, "FBI ajanıyla oturduğumu ve beni durumun o kadar da kötü olmadığına ikna etmeye çalıştığını hatırlıyorum" dedi. Rasiman, "Yıllarca aldığım terapilerle durumun ne kadar kötü olduğunu fark ettim" dedi.

Öte yandan FBI Direktörü Chris Wray, hiçbir mazeret göstermeden 2015 yılında Maroney'in ifadelerini çarpıtan FBI ajanının görevine son verdi. Wray, "Hiçbir gezegende bu davada yaşananlar kabul edilebilir değil" dedi.

FBI SORUŞTURMADA HATALAR YAPTI

Senato Adalet Komitesi, FBI'ın ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz soruşturmasında birden fazla hata ve gecikmeye neden olarak, takım doktoru Nassar'ın bu süreçte başka jimnastikçileri de taciz etmesine yol açması üzerine soruşturma yürütüyor.

Adalet Bakanlığının temmuz ayında yayınlanan raporunda, jimnastikçilerin 2015 yılında ilk şikayetleri üzerine FBI'ın soruşturmada hatalar yaptığı ve konuyu ciddiye almadığı belirtilmişti.

Konunun FBI'a taşınmasının ardından en az 40 sporcunun daha taciz edildiği duyurulmuş, soruşturmadaki hatasını kabul eden FBI, sorumlu personelini cezalandırdığını açıklamıştı.

ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce jimnastikçinin kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından 2018'de çocuk pornografisi ve cinsel taciz suçlamasıyla 175 yıl hapse mahkum edilmişti.