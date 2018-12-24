ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin en büyük altı bankasının üst düzey yöneticileriyle görüştüğünü kaydetti.

Bu açıklama, Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı alacağı iddiaları ve hisse senedi piyasasında geçen hafta görülen sert satış dalgası ve hükümetin kısmi kapanmasından sonra geldi.

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 23, 2018

Hazine, Bakan Mnuchin'in tweet'ini ekleyerek yaptığı açıklamada, "CEO'lar tüketicilere, iş piyasalarına ve diğer tüm piyasa faaliyetlerine sağlanmak üzere bol miktarda likiditeleri olduğunu teyit etti" dedi ve "Mnuchin ayrıca, CEO'ların takas ya da teminat tamamlama konularında bir sorunlarla karşılaşmadığını ve piyasaların sorunsuz bir şekilde işlediğini teyit etti" şeklinde görüş bildirdi.

Açıklamada, Mnuchin'in Pazartesi günü, başkanlığını yaptığı Başkan'ın Çalışma Grubu ile görüşme yapacağı kaydedildi. 1987 yılında hiss senedi piyasasındaki çöküşten sonra oluşturulan bu grup, Fed Yönetim Kurunu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan temsilcileri de içeriyor.

Mnuchin, açıklamasında, "ABD ekonomisinde, tüketiciler ve işletmeler tarafında güçlü faaliyet ile birlikte sağlam bir ekonomik büyüme görüyoruz" dedi.

Öte yandan, dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından Başkan Jerome Powell'ı görevden almayı değerlendirdiğinin belirtilmesi sonrasında, G – 10 paralarının tamamı karşısında geriledi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, geçtiğimiz hafta yüzde 0.5 düşmesinin ardından Pazartesi günü TSİ 08:25'te yüzde 0.22 düştü.

(Bloomberg HT)

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