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ABD'de polis şiddeti: Black Lives Matter'ın kurucusunun yakını da hayatını kaybetti

ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketinin kurucularından Patrisse Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Los Angeles polisi tarafından elektroşok uygulanarak derdest edildikten saatler sonra yaşamını yitirdi.

ABD'de polis şiddeti: Black Lives Matter'ın kurucusunun yakını da hayatını kaybetti
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AA

BBC'deki habere göre, ABD'de Mayıs 2020'de Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından gündemden düşmeyen "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin liderlerinden Cullors'ın kuzeni Keenan Anderson, Santa Monica'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Los Angeles Polis Departmanınca paylaşılan 3 Ocak tarihli görüntülerde öğretmen olan 31 yaşındaki Anderson'ın karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine gelen polislerce yere yatırıldığı görülüyor.

Kayıtlarda polise direndiği görülen Anderson, şok tabancasıyla durduruluyor. Yardım çığlığı atan Anderson'ın "George Floyd'a yapılanı bana yapıyorlar." dediği duyuluyor.

Detaylı rapor adli tıp tarafından hazırlanacak

Anderson'ın şok tabancasıyla etkisiz hale getirilmesinden yaklaşık 5 dakika sonra ambulansın geldiğini ve yerel hastaneye götürüldüğünü belirten polis, mağdurun kalp krizi geçirdikten yaklaşık 4,5 saat sonra öldüğünü kaydetti.

Washington'da yaşayan ve Los Angeles'ı ziyaret ettiği esnada trafik kazasına karıştığı belirtilen Anderson'ın ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı.

Polis şefi Michel Moore, düzenlediği basın toplantısında, Anderson'ın karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Anderson'ın kanındaki esrar ve kokainin testte pozitif çıktığı, detaylı raporun adli tıp tarafından hazırlanacağı ifade edildi.

Polis şefine istifa çağrısı

Anderson'ın ölümü, polis reformu yapılmasına ilişkin yeni çağrıları da beraberinde getirdi.

"Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin kurucularından Patrisse Cullors, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Kuzenim yardım istiyordu ancak almadı." dedi.

Kuzeninin son 10 yılını siyahilerin öldürülmesine meydan okuyan bir harekete tanık olarak geçirdiğini ve hayatından endişe ettiğini vurgulayan Cullors, Los Angeles Polis Şefi'nin istifa etmesi çağrısında bulundu.

ABD'de Mayıs 2022'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

* Haberin görseli ABD polisinin kamera kayıtlarından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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