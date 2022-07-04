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Haberler Dünya ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü görüntüler yayınlandı!
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ABD'de polisin 60'tan fazla kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Ohio eyaletinde, 27 Haziran'da Jayland Walker, trafik ihlali nedeniyle polis tarafından durdurulmuş, kovalamaca sırasında en az 60 kurşun gence isabet etmişti. Yetkililer siyahi gencin vurulma görüntülerini paylaştı.

ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü görüntüler yayınlandı!
ABD'de polisin siyahi genci öldürdüğü görüntüler yayınlandı!
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AA / HABERTURK.COM

ABD'nin Ohio eyaletinde, polisin 25 yaşındaki siyahi gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü "şoke edici'" görüntüler yayınlandı.

Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.

Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi.

Kaynak: Associated Press
Kaynak: Associated Press

Mylett, Walker'ı görüntüleri, "izlenmesi zor" ve "şoke edici" olarak nitelendirirken delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı.

Polis şefi, "Bir polis memuru, olarak hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır." dedi.

Öte yandan Walker'ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin aracındayken ekiplere ateş ettiğini iddia etti.

Polislerin vücut kamerasından derlenen videoda, ekiplerin takip ettiği Walker'ın, bir süre sonra aracını sağa çektiği ve koşarak uzaklaştığı görülüyor. Vurulduğu anda peşinden koşan polislere sırtı dönük olan siyahi gencin karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı.

Kaynak: Associated Press
Kaynak: Associated Press

WALKER'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Akron Polis Departmanına göre, 27 Haziran'da Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.

Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.

Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan açıklamasında, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum." ifadesine yer vermişti.

Siyahi gencin vurulması kentte büyük tepkilere neden olmuş, düzenlenen protestolar sonrasında olaya karışan polisler idari izine ayrılmak zorunda kalmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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