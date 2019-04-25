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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansının bulunduğu meydan, 1915 olayları dolayısıyla protesto eylemi gerçekleştiren Ermeniler ile onları protesto eden çok sayıda Türkün eylemine sahne oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Türk vatandaşları ile onlara destek olan Azerbaycan ve Ahıska Türkleri, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) organize ettiği etkinlikte bir araya geldi.
Washington DC polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatların isimlerinin okunmasına eşlik etti. TASC Eş Başkanları Halil Mutlu ile Günay Evinch de yaptıkları konuşmalarda o dönemde Ermeni komitacılar tarafından katledilen Anadolu insanının acısının görmezden gelinmesinin haksızlık olduğunu dile getirdi.
"BİZİM ACIMIZ YOK SAYILIYOR"
AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ise söz konusu Ermeni iddialarının, tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmediğini vurguladı. Kılıç, " ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasında Meds Yeghern ifadesinden başka bir sıkıntı daha var. O dönemde Ermeni Taşnak çetelerince katledilmiş binlerce Müslüman var. Onların acıları niçin yok sayılıyor?" ifadesini kullandı.
"KANAATE VARMAK ONLARIN YETKİSİ DEĞİL"
Türkiye'nin ortak tarih komisyonu önerisinin Ermeniler tarafından kabul edilmediğine dikkati çeken Kılıç, "Bundan yüzyıl önce meydana gelmiş bir olay hakkında bir kanaate varmak, ABD Başkanı'nın ya da senatörlerin yetkisinde olan bir konu değildir. Siz herhangi bir ortak tarih komisyonunun ya da mahkemenin sonuca varmadığı bir konuda çıkıp görüş bildiriyorsunuz ve bunu da taraflı bir şekilde yapıyorsunuz. Bir tarafın acılarından bahsedip diğer tarafın acılarını görmüyorsunuz. Bu adil değil. Biz, bu açıklamayı kabul etmiyoruz" dedi. Karşılıklı sloganların atıldığı ve yaklaşık 2.5 saat süren gösteriler, olaysız sona erdi.
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