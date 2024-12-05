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        Haberler Dünya Amerika ABD'de tsunami uyarısı yapıldı | Dış Haberler

        ABD'de tsunami uyarısı yapıldı

        ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 22:43
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        ABD'de tsunami uyarısı
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

        California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

        ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

        Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

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        #Kaliforniya deprem
        #ABD tsunami
        #haberler
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