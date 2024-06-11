Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin oğlu saldırı sonucu hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin oğlu saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin oğlunun Pazar günü Washington'ın kuzeybatısındaki Takoma bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de Türk büyükelçilik çalışanın oğlu öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde şoför olarak çalışan bir kişinin 28 yaşındaki oğlu Pazar akşamı Washington'da uğradığı saldırı sonucu vurularak hayatını kaybetti.

        28 yaşındaki Kaan Demir'in kız arkadaşını evine bıraktığı ve park halindeki arabasına dönerken vurulduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kaan Demir'in kardeşi Eren Demir yaşananları Washington Post'a anlattı.

        Washington Post'a konuşan Eren Demir, Washington'ın kuzeybatısındaki Takoma bölgesinde Pazar günü kız arkadaşını evine bırakan Kaan Demir'in aracına dönerken saldırıya uğradığını söyledi.

        Ağabeyinin Virginia'da yaşadığını ve bilişim alanında çalıştığını söyleyen Eren Demir, saldırının yaşandığı gün ağabeyinin kız arkadaşını evinin ön kapısına kadar götürdüğünü ve arabasına dönmek üzereyken bir aracın durduğunu ve kendisine saldırıldığını söyledi. Ağabeyinden ya da arabadan hiçbir şeyin alınmadığını dile getirdi.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis maske takan iki saldırganın araçla kaçtığını bildirdi.

        DC Polis Sözcüsü Tom Lynch, yetkililerin "öldürme motivasyonunun soygun olabileceğine" inandığını söyledi. Ayrıca hafta sonu kentte bir dizi soygunun gerçekleştiğini ve yetkililerin Demir'in vurulmasıyla ilgili "olası bir bağlantıyı araştırdığını" doğruladı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"