Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin oğlu saldırı sonucu hayatını kaybetti

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde şoför olarak çalışan bir kişinin 28 yaşındaki oğlu Pazar akşamı Washington'da uğradığı saldırı sonucu vurularak hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Kaan Demir'in kız arkadaşını evine bıraktığı ve park halindeki arabasına dönerken vurulduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kaan Demir'in kardeşi Eren Demir yaşananları Washington Post'a anlattı.

Washington Post'a konuşan Eren Demir, Washington'ın kuzeybatısındaki Takoma bölgesinde Pazar günü kız arkadaşını evine bırakan Kaan Demir'in aracına dönerken saldırıya uğradığını söyledi.

Ağabeyinin Virginia'da yaşadığını ve bilişim alanında çalıştığını söyleyen Eren Demir, saldırının yaşandığı gün ağabeyinin kız arkadaşını evinin ön kapısına kadar götürdüğünü ve arabasına dönmek üzereyken bir aracın durduğunu ve kendisine saldırıldığını söyledi. Ağabeyinden ya da arabadan hiçbir şeyin alınmadığını dile getirdi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis maske takan iki saldırganın araçla kaçtığını bildirdi.

DC Polis Sözcüsü Tom Lynch, yetkililerin "öldürme motivasyonunun soygun olabileceğine" inandığını söyledi. Ayrıca hafta sonu kentte bir dizi soygunun gerçekleştiğini ve yetkililerin Demir'in vurulmasıyla ilgili "olası bir bağlantıyı araştırdığını" doğruladı.