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        Haberler Ekonomi Para ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı - Para Haberleri

        ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:41
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        ABD'de ÜFE beklentileri aştı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile son beş ayın en yüksek artışını kaydetti. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta yüzde 0,1 azalmıştı.

        Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda da yüzde 0,9 artış gösterdi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 1 artmıştı.

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ile Temmuz 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti. Çekirdek ÜFE, yıllık bazda da yüzde 2 yükseldi.

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        Beklentilerin üzerinde gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,6 olacağı tahmin ediliyordu.

        Çekirdek üretici fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalmış, yıllık bazda yüzde 1,7 artış göstermişti.

        ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

        ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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