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        Haberler Dünya ABD'deki tartışmalı gözaltı merkezi düzensiz göçmenler için yeniden açılacak | Dış Haberler

        ABD'deki tartışmalı gözaltı merkezi düzensiz göçmenler için yeniden açılacak

        ABD'nin Texas eyaletinde Başkan Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde faaliyette olan ve eski Başkan Joe Biden döneminde faaliyetleri durdurulan tartışmalı gözaltı merkezinin, düzensiz göçmenlerin tutulması için yeniden açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:15
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        ABD'deki 'tartışmalı' gözaltı merkezi yeniden açılacak
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        Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, özel gözaltı merkezlerini işleten CoreCivic Inc şirketi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile yaptığı anlaşma uyarınca 2 bin 400 kişi kapasiteli, tartışmalı "Güney Texas Aile Yerleşim Merkezi"nin, sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan göçmen aileler için kullanılacağını açıkladı.

        Şirket, tesisten elde edilecek gelirin, 180 milyon dolar olmasının beklendiğini ifade etti.

        Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin Ulusal Hapishane Projesi'nin kıdemli avukatı Eunice Cho, yaptığı açıklamada, "ICE'nin ailelere ve çocuklara yönelik ihmal ve istismarla bilinen bu tesiste faaliyetlerine devam etme planları, bu ülkenin göçmenlere yönelik muamelesinde yeni bir karanlık sayfanın başlangıcıdır." dedi.

        Cho, "CoreCivic, gözaltı tesisinde göçmen çocukların ve ailelerin gözaltında tutulmasından kar elde etme fırsatını kutluyor, bu da vergi mükelleflerinin harcamaları ile daha fazla gereksiz acıya neden olacak." ifadesini kullandı.

        Güney Texas Aile Yerleşim Merkezi, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde düzensiz göçmen ailelerin birbirlerinden ayrılması ve buradakilere kötü muamele yapıldığı iddiaları nedeniyle sivil hak savunucularının hedefi olmuştu.

        Merkezin faaliyetleri, Biden döneminde durdurulmuştu.

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