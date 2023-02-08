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ABD'deki Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'dan deprem bölgesi için anlamlı çağrı geldi

ABD'de iş yapan girişimci Hamdi Ulukaya, Habertürk vasıtasıyla anlamlı bir çağrıda bulundu. Ulukaya, "Bütün dünyadan yardım etmek isteyenler var. Türkiye'nin dünyanın başka yerlerinde de yaşasa kalbi burası için atan iş insanları var. Bir ses, tek ses Anadolu'nun sesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu siyaset, şu, bu değil. Birliktelik zamanı. Bu mesajı dünyaya vermemiz lazım. Bizim ne olduğumuz bu tür zamanlarda ortaya çıkar. İyi dönemde herkes iyi" ifadelerini kullandı

ABD'deki Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'dan deprem bölgesi için anlamlı çağrı geldi
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HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sorularını yanıtlayan ABD'deki Türk iş insanı Hamdi Ulukaya, deprem bölgesine yardım kampanyası başlattıklarını ve ilk etapta 5 milyon dolar bağış topladıklarını belirtti. Ulukaya, bu rakamın kısa bir zaman sonra 50-100 milyon dolarlara ulaşabileceğini söyledi.

Ulukaya şu değerlendirmede bulundu:

Bizler çok uzaklarda olsak da, Amerika'dayım, gönlümüz, yüreğimiz, acılarımız Türkiye'de. Çok duygusal zamanlar. Hepimiz insanız. An be an yaşıyoruz. Kendimizi oradaymış gibi hissediyoruz.Böyle zamanlarda ilk günler çok önemli. Acı olunca önce yapılan işleri yapmamız lazım. Buradan ne yapabiliriz? Nasıl bir el ve yürek olabiliriz.Buradan en kolay gelecek şey para. En hızlı yapabileceğimiz şey, hemen bir araya gelip orayla irtibata geçip maddi yardım göndermek. Saatler içerisinde bunu başlattık. Önce Washington'da sayın büyükelçimiz Murat Bey ve Amerikalı dostlarımızla görüştük.

"BU ZAMANLARDA İLK GÜNLER AŞIRI ÖNEMLİ"

Amerika'da yıllardır olan Türk toplumunu,Türkiye'yi sevenlerin bir araya geldiği bir organizasyon. Bir kampanya başlattık. 2 milyon dolarla başladık. Şu anda 5 milyon dolar toplandı. Bunun bir kısmı Türkiye'ye gönderilmeye başlandı. Büyük şirketlere ulaşıyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Önemli olan koordine olmak, insanlarımız, halkımız için bir araya gelmek çok önemli. Uygulamada, harekete geçmemiz çok önemli. Bir kanalda olması, herkesin oraya odaklanması çok önemli. Böyle acılar zamanın üzerinden geçiremeyeceği şeyler. Ben 1992'de Erzincan depremini yaşadım, tabii bu çok daha büyük. O hissi çok iyi biliyorum. Bu zamandaki ilk günler aşırı önemli. İnsanımızın Anadolu şeklini çok seviyorum. Uluslararası büyük şirketler, toplumlar, insanlar yardım etmek istiyor. Az önce bir iş adamı arkadaşım '10 milyon dolar hemen gönderiyoruz' dedi.

"BİZİM KÖY VE KASABALARA ULAŞMAMIZ LAZIM"

İş dünyasının, iş adamlarımızın hemen harekete geçme zamanı. Burada paranın miktarı çok önemli. Bunu küçümsemiyorum. Müthiş ihtiyaçlar var.Türkiye'deki iş adamlarımızdan, Amerikalı iş insanlarımızdan çok güzel haberler geliyor. Ülkemizde girişimcilerin, iş adamlarımızın ön ayak olmasının yurt dışında çok büyük etkisi olacak. Zannedersem 5 milyon liralar 50-100 milyonlar olacak. Arizonalı iş adamımız Bolulu çok saygı ve sevgi duyduğum bir abimizin başlattığı kampanya. Türkiye'yi seven insanların bu platformu ayakta tutmaları çok önemli. Bu çok güzel hizmet. Bunlar akredite edilmiş, Google, Microsoft gibi şirketlerin de el uzattığı platform. Burada güven aşırı önemli. Bu güveni bildiğim için Turkish fan ve AFAD aracılığı ile köy ve kasabalara ulaşmamız lazım. Bir ses, tek ses Anadolu'nun sesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu siyaset, şu, bu değil. Birliktelik zamanı. Bu mesajı dünyaya vermemiz lazım. Bizim ne olduğumuz bu tür zamanlarda ortaya çıkar. İyi dönemde herkes iyi.

Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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