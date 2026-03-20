Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD'den Belarus'a yaptırım sinyali: Kısıtlamalar kalkıyor | Dış Haberler

        ABD, Belarus’taki iki banka ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımı kaldırma kararı aldı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, ABD'nin Belarus'taki iki bankaya ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 02:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Belarus'a yaptırım sinyali: Kısıtlamalar kalkıyor

        Belta haber ajansına göre, Cole, Minsk’te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Aralık ayında Belarus gübresine yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik süreç ile ilgili kararlar alındığı bilgisini paylaşan Cole, bu çerçevede Belarus Potasyum Şirketi ve Belaruskali devlet şirketlerinin tüm yaptırım listelerinden çıkarılmasına karar verildiğini ve hızla bu sürecin resmileştirileceğini aktardı.

        Minsk ziyareti öncesi ABD Hazine Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşme yaptıklarını dile getiren Cole, “ABD, Belinvestbank ve Kalkınma Bankası (Bank Razvitiya) ile Belarus Maliye Bakanlığına uygulanan yaptırımları kaldırıyor.” dedi.

        Temsilci Cole, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun ABD’ye olası bir ziyareti hakkında görüştüklerini ve bunu ayarlamak için çalışacaklarını da ifade etti.

        ABD, Trump’ın talimatı doğrultusunda geçen yıl eylül ayında önce Belarus devlet kuruluşu Belavia Havayolları’na yönelik yaptırımları resmen kaldırmış, aralık ayında potasyum içeren Belarus gübresine yönelik yaptırımı da kaldırma kararı almıştı.

        Belarus'ta üretilen ve önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum gübresi, dünyadaki talebin yüzde 12-13'ünü karşılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
