AA

ABD yönetimi, 17 Haziran'da yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında Beşar Esad rejimi ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırımların Esad ve Rusya tarafından Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine yapılan ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırılara atfen getirildiği vurgulandı.

29 Ekim 2017'de gerçekleştirilen Armanaz saldırısının yıl dönümünde yürürlüğe sokulan ilave yaptırımlarda, Esad'a finansal destek veren ve iş yapan kurumların yanı sıra bu faaliyetlerde rol alan kişilerin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte, Esad rejimine bağlı 5'inci Ordu Komutanlığı ve Suriye'de ateşkesin engellenmesi veya önlenmesinde aldığı rol nedeniyle 5'inci Ordu Komutanı Milad Cedid'in yanı sıra Beşşar Esed'in önemli finansörlerinden olan Suriyeli iş adamı Yasir İbrahim ve kardeşleri Nesrin İbrahim ile Rana İbrahim'in de listeye eklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yasir İbrahim liderliğindeki İbrahim ailesi, Beşar Esad ve eşi Esma Esad için bir cephe görevi görüyor. Milyonlarca Suriyeli açlıkla karşı karşıya kalırken, İbrahim ailesi, Esad'ın ve Esma Esad'ın Suriye ekonomisi üzerindeki kişisel sınırlarını genişletmek için harcama çılgınlığı yapıyor." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD, söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.