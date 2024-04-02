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        Haberler Dünya ABD'den Gazze'de uluslararası yardım görevlilerini vuran İsrail'e tepki

        ABD'den Gazze'de uluslararası yardım görevlilerini vuran İsrail'e tepki

        Beyaz Saray, Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD menşeli World Central Kitchen (WCK) adlı insani yardım kuruluşunun Batılı görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in olayı hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 06:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 06:33
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        ABD'den Gazze'de uluslararası yardım görevlilerini vuran İsrail'e tepki
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, saldırıyla ilgili X'teki hesabından açıklama yaptı.

        Watson, açıklamasında, "Gazze'de WCK insani yardım görevlilerini öldüren saldırıdan dolayı çok üzüntü duyduk ve derin bir şekilde rahatsız olduk. İnsani yardım görevlileri, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken korunmalıdır. İsrail'i hızlıca olayı soruşturması konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu görevlileri ve bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

        AA'mım haberine göre; saldırıda World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirmişti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra bir Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

        WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıkları belirtilerek, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadeleri kullanılmıştı.

        İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." açıklamasında bulunulmuştu.

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