ABD'den iadesi sağlanan eserler Arkeoloji Müzesi'nde

DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaçak yollarla Amerika'ya götürüldüğü tespit edilen ve diplomatik görüşmelerin ardından İstanbul'a getirilen 28 tarihi eserin tanıtım törenine katıldı.

DHA'nın haberine göre en eskisi 6 bin yıllık olan eserlerle ilgili konuşan Ersoy, bu eserleri elinde tutan koleksiyoner Michael Steinhardt'ın tutuklanmadığını ancak bir daha eser alamayacağını kaydederek, “Michael Steinhardt, tam 180 kültür varlığı üzerindeki hakkından feragat etmiştir. Bu rakam toplam 11 ülkenin kendi topraklarına ait eserleri geri alacağı anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'den kaçırılarak Amerika'ya götürülen en eskisi 6 bin yıllık olan 28 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla Türkiye'ye iade edildi.

İade edilen 12 adet sikke, 7 giysi süsü ile 2'si Klikya dönemine ait 9 heykelin tanıtım toplantısı Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşti.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Amerikan Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, bu eserleri elinde bulunduran koleksiyonerle ilgili de bilgi verdi.

"ELE GEÇİRİLEN SİKKELERİN HEPSİ BİLİMSEL AÇIDAN ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bakan Ersoy konuşmasında, soruşturmayı yürüyen Manhattan Bölge Savcılığına teşekkür ederek bu çalışmayla birlikte eser kaçakçılığına da darbe vurulduğunu belirtti.

Ersoy, “İadesini sağladığımız bu eserlerin ülkemize kazandırılması, üç farklı olay ile bağlantılı olarak yürütülen bir çalışmanın sonucudur. Bunlardan ilki, 2013 yılında Manhattan Bölge Savcılığı tarafından ele geçirilen Helenistik Dönem ve Lydia Dönemi 12 adet sikkedir. Ele geçirilen sikkelerin hepsi bilimsel açıdan ülkemiz için çok önemlidir. Diğer grupta Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmadan ele geçirilen 2 adet Kiliya idolü başı yer almaktadır" diye konuştu.

"BİR DAHA ASLA TARİHİ ESER SATIN ALAMAYACAK"

Ersoy," Yaklaşık 6000 yaşında olan Kiliya idolleri, yalnız Anadolu'da üretilmiş olmalarıyla bölgenin kültürel tarihi açısından ciddi önem arz eden arkeolojik eserlerdir. Bakınız şu noktanın altını özellikle çizmek isterim. Ülkemize getirdiğimiz bu eserlerin önemli kısmının ele geçirildiği koleksiyonun sahibi Michael Steinhardt, tam 180 kültür varlığı üzerindeki hakkından feragat etmiştir. Bu rakam toplam 11 ülkenin kendi topraklarına ait eserleri geri alacağı anlamına geliyor.

Steinhardt ise hapis cezasına çarptırılmamış olsa da bir daha asla tarihi eser satın alamayacak. Türkiye, ait olduğu topraklara dönen her kültür varlığını büyük bir sevinçle karşılamaktadır. Ancak Manhattan Bölge Savcılığı tarafından sonuçlandırılan bu dava, kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine etkisi açısından da çok önemli bir örnektir.

Çünkü bu tür soruşturmalar sadece eseri köken ülkesine iade etmekle kalmayıp, arz talep dengesinin talep kısmını kırabilecek güçlü bir uyarı niteliği de taşıyor. Bu sebeple ülkemiz adına 28 eserimizi geri almanın sevinci yanında, bu soruşturmanın bir parçası olmaktan da ayrıca gurur duymaktayız" ifadesini kullandı.