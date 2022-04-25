ABD'den Kiev'e üst düzey ziyaret 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Görüşmenin ardından Blinken ile Austin Polonya'dan açıklamalarda bulundu.

Austin, "Ukraynalı yetkililerle görüşmeler oldukça verimliydi. Zelenskiy ABD'nin yaptığı her şey için minnettar olduğunu söyledi, ama kendisi başarılı olmak için neler yapılması gerektiğine odaklı." dedi.

"AMERİKALILAR KİEV'DE"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile görüşüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.