        ABD'den Polonya'ya 1,85 milyar dolarlık onay | Dış Haberler

        ABD'den Polonya'ya 1,85 milyar dolarlık onay

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Polonya'ya F-35 savaş uçağıyla ilgili 1,85 milyar dolar değerinde lojistik ve program desteğini kapsayan olası satış için onay verdiği duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 02:18 Güncelleme: 27.08.2025 - 02:21
        ABD'den Polonya'ya 1,85 milyar dolarlık onay
        ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine, F-35 savaş uçağıyla ilgili tahmini maliyeti 1,85 milyar dolar olan lojistik ve program desteği unsurlarının Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı" ifadesi kullanıldı.

        DSCA'nın bu olası satış için Kongre'ye gerekli sertifikayı ilettiği belirtilen açıklamada, satışa modifikasyonlar, yedek parçalar, onarım ve yazılım dahil silah sistemi desteği gibi teknik ve lojistik destek hizmetleri unsurlarının dahil olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, önerilen satışın, Polonya'nın F-35 filosunun güvenilirliği ile mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağı kaydedilerek "Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar sağlayan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" ifadesine yer verildi.

        Satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayı vermesi gerekiyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

