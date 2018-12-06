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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),Ukrayna- Rusya krizinde Ukrayna'ya desteklerini göstermek üzere ABD ve müttefiklerinin "Açık Semalar Antlaşması" kapsamında Karadeniz'de uçuş yaptıklarını açıkladı.
Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD ve müttefikleri Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde olağan dışı bir uçuş icra etti. Bu uçuşun amacı ABD'nin Ukrayna ve diğer uluslara olan desteğini göstermekti." ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Kerç Boğazı'nda herhangi bir provokasyon olmadan Ukrayna gemilerine saldırmasının Moskova'nın giderek artan tehditkar ve provokatif faaliyetlerini tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı vurgulanan açıklamada, "ABD, Avrupa ülkelerinin güvenliği için destek vermeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca, ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki kurmak istediği ancak bunun Rusya'nın Ukrayna ve diğer bölgelerde "kanunsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle mümkün olamayacağı belirtildi.
ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermeyi planladığı, bunun için de Boğazlar'dan geçmek üzere Türkiye'den izin talebinde bulunduğu iddiaları da dün medyaya yansımıştı.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.
Kırım'daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 ay süreliğine tutuklama kararı vermişti.
Moskova'ya gönderilen söz konusu tutuklu Ukrayna askerleri hakkında Rus karasularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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