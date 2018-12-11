Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Moskova'yı ziyaretinden iki gün sonra, Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, iki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela başkenti Caracas yakınlarında bir havalimanına indiğini duyurmuş fakat uçakların herhangi bir silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmemişti.



Rusya'nın açıklamasının ardından söz konusu durumla ilgili resmi Pompeo, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu: "Rusya yönetimi dünyanın öteki ucundaki Venezuela'ya iki bombardıman uçağı gönderdi. Rusya ve Venezuela halkı ortadaki durumu olduğu gibi görmelidir; iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor."

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Pompeo'nun "iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor." açıklaması, "Diplomatik olmayan, yakışıksız ve yanlış" ifadeleriyle eleştirildi.

RUS UÇAK FİLOSU VENEZUELA'YA GELDİ

Rusya Hava Kuvvetlerine ait nükleer bomba kapasiteli iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı askeri tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Venezuela’nın başkenti Karakas’ın Maiquetia Havalimanı'na indiğini duyurdu. Açıklamada, nükleer bomba kapasiteli iki Tu-160 model uçağın yanı sıra bir An-14 nakliye uçağı ve bir de Il-62 uzun menzilli yolcu uçağının havalimanına indiği aktarıldı. Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, uçakların Atlas Okyanusu ile Barents Denizi ve Norveç ile Karayip denizleri üzerinden yapılan tatbikat kapsamında Venezuela’ya geldiği bilgisi verilirken, Venezuela’da ne kadar kalacakları açıklanmadı.

Rus uçakları havalimanında Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından karşılandı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicols Maduro geçen hafta Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke arasında 6 milyar dolardan fazla yatırım anlaşması imzalanmıştı. Ayrıca iki ülke arasında silahların bakım ve onarımı için de bir sözleşme yapılmıştı.

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