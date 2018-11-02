SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ABD'de iki Suudi kızın cesedi bulundu
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

ABD'den sığınma isteyen iki Suudi kızın cesedi bulundu!

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşi infazından sonra yine kuşkulu cinayet ve tehditle gündemde. ABD’den siyasi sığınma isteyen Suudlu iki kız kardeş New York’taki Hudson nehrinde ölü olarak bulundu. Kızların annesi, Suudi Büyükelçiliği’nden, “ABD’yi derhal terk edin” diye uyarı aldıklarını açıkladı

02.11.2018 - 07:39 | Güncelleme: Genel

ABD’den siyasi sığınma isteyen iki kız kardeş, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği’nden gelen tehdit telefonu sonrası evlerinden 350 kilometre uzakta ölü bulundu. Riyad rejiminin hedeflerinden biri olan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da vahşice öldürülmesinden sonra dünya gündemi bu kez Farea kardeşlerin New York’taki ölümüyle yankılanıyor. Alınan bilgiye göre 16 yaşındaki Tala Farea ile 22 yaşındaki Rotana Farea, üniversitede okuyan erkek kardeşleriyle birlikte kaldıkları Virginia’dan 24 Eylül’de ayrıldı.

İKİ KARDEŞ ABD'DEN SİYASİ SIĞINMA İSTEDİ

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre bu tarihten bir süre önce ABD makamlarına başvurarak ‘siyasi sığınma’ talep eden iki kız kardeş, Virginia’dan ayrılmalarının ardından kayıplara karıştı. Birlikte New York’a geldiği belirlenen Tala ve Rotana, kaybolmalarından tam bir ay sonra, 24 Ekim’de Hudson nehrinde cesetleri rıhtıma vurmuş halde bulundu. Kızların vücudunun birbirine bantlanmış halde olduğu ve travma izi olmamasından ötürü suya ‘canlı’ halde atılmış olabileceği belirtildi.

22 yaşındaki Rotana Farea (solda) ve kardeşi 16 yaşındaki Tala Farea. 

ŞOK BİLGİ ANNEDEN GELDİ

Cinayeti araştıran New York polisi, cesetlerin henüz çürümemiş olmasından ötürü, kızların su yüzüne vurduğu 24 Ekim’den kısa bir süre önce öldürülmüş olabileceğini bildirdi. İki kızın annesinin polise söyledikleri ise, Cemal Kaşıkçı’yı infaz eden güçlerin ABD’deki tüm ‘muhalif’ Suudileri hedef aldığı şüphesini doğurdu. Kızların annesi, cesetlerin bulunmasından bir gün önce Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği'nden telefon geldiğini ve yetkilinin telefonda kendisine, “Kızlarınız ABD’den siyasi sığınma talep etmiş. Göçmen statünüz tehlikeye girdi. ABD’yi derhal terk edin” dediğini söyledi. 2015 yılında Suudi Arabistan’ı terk ederek ABD’ye yerleşen ailenin, yurtdışındaki rejim muhaliflerini ‘avlayan’ Riyad emrindeki timler hedeflenmiş olabileceği belirtiliyor.

CESETLERİ BANTLAYIP NEHRE ATMIŞLAR

Polise göre, giysileri üzerinde ve yüzleri birbirine dönük vaziyette bantlanmış halde cesedi bulunan kızlar, önce kaçırılıp bir süre tutulduktan sonra Hudson nehrine atılmış olabilir. 24 Eylül günü Virginia’dan ayrılan kızların bu tarihte kaçırıldığı henüz kesinleşmedi. Ancak sözkonusu tarih, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim’den sadece bir hafta öncesine denk geliyor. Kaşıkçı cinayetinin dünyayı sarstığı günlere dek, yurtdışında yaşayan Suud vatandaşlarının Riyad yönetimince aranarak ülkeye dönmeleri yönünde ikna edilmeye çalışıldığı, bu olmazsa başka yöntemlere başvurulduğu biliniyor.

RİYAD'DAN GELEN 'İKNA TİMLERİ'

Kaşıkçı’nın çalışma ekibinden 27 yaşındaki Ömer Abdulaziz, Kanada’da yaşadığı şehirde Riyad’dan gönderilen ‘ikna timleri’ tarafından eylül ayı boyunca taciz edildiğini, Suudi Arabistan’a dönmesi için kendisine yüklü miktarda para teklif edildiğini açıklamıştı. Londra’da yaşayan Kraliyet üyesi Farhan el-Suud ise kendisini arayan yetkililerin ısrarla Kahire Büyükelçiliği’ne gitmesini istediğini söylemiş ve “Başıma ne geleceğini biliyordum. O yüzden gitmedim” demişti.

KAPLAN TİMİ ORADA MI?

Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik suikast ekibinin, diasporadaki muhalifleri ülkeye dönmeye zorlamak ya da etkisiz hale getirmek için kurulmuş ‘Kaplan Timi’ üyesi olduğu iddia edilmişti. Çeşitli nedenlerle başka ülkelerden iltica talep eden Suud vatandaşları Riyad makamlarınca hedef alınıyor. Amerika’dan siyasi sığınma talep ettikten sonra Hudson nehrinde cesetleri bulunan Farea kardeşlerin de, Riyad tarafından görevlendirilmiş ekiplerce öldürüldüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X