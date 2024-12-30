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        Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya rekor yardım paketi | Dış Haberler

        ABD Ukrayna için 2.5 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı

        ABD Başkanı Joe Biden görevi bırakmasına 3 hafta kala Ukrayna'ya rekor düzeyde bir yardım paketi açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre yardım paketinin tutarı 2.5 milyar dolar. Bu savaşın başlangıcından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı en büyük yardımlardan biri olarak kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:14
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        ABD'den Ukrayna'ya rekor yardım paketi
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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın mektubuna yer verildi. Joe Biden "Bugün, Ukrayna'nın bağımsızlığı için sürdürdüğü savaşa devam edebilmesi adına 2.5 milyar dolarlık bir yardım paketini açıklamaktan dolayı onur duyuyorum." dedi.

        Mektupta ayrıca ABD'nin 2022 yılının şubat ayında başlayan savaş boyunca Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğüne değinilerek bu desteğin kesintiye uğramayacağına dair taahhütte bulunuldu.

        Açıklanan yardım paketinde hava savunma sistemleri, topçu silahları ve diğer kritik silah türleri yer alıyor.

        ZELENSKİY'DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yardımın çok kritik bir zamanda geldiğine dikkat çekerek ABD'ye teşekkürlerini iletti. Zelenskiy; Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın saldırganlığının Ukrayna üzerinde yoğunlaştığı bir dönemde gelen yardımı çok önemli bir katkı olarak değerlendirdi.

        Zelenskiy, özgürlük için güçle mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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        BATI'DAN UKRAYNA'YA DESTEK MESAJLARI

        Daha önce Ukrayna yönetimi, daha fazla yardım sağlanması konusunda Batı'ya baskı yapmış ve özellikle Birleşik Krallık, Fransa ve ABD bu çağrılara cevap vermişti. Avrupa Birliği ve NATO'dan yükselen söylemler ise Ukrayna'ya desteğin sürmesi yönünde. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın güçsüz bir hâlde savaşa zorlanmaması gerektiğini belirtmiş ve Batılı devletlerin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etmişti.

        Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ukrayna'ya yardımın artırılması ve şu koşullarda barıştan bahsetmenin Putin'e yarayacağı konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

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