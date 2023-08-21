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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: ABD'den vatandaşlarına Belarus’u "derhal terk etmeleri" çağrısı

        ABD'den vatandaşlarına Belarus’u "derhal terk etmeleri" çağrısı

        Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapatması üzerine harekete geçen ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:41
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        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
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        ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

        Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” ifadelerine yer verildi.

        ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

        Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.

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        #ABD Belarus
        #haberler
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