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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ve Lübnan gündemiyle 11'inci kez Orta Doğu'ya gidecek | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ve Lübnan gündemiyle 11'inci kez Orta Doğu'ya gidecek

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes ve Lübnan konularını görüşmek üzere 11'inci kez Orta Doğu'ya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:45
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        Blinken 11. kez Orta Doğu'ya gidecek
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve Lübnan konularını görüşmek üzere 11'inci kez Orta Doğu'yu ziyaret edeceği bildirildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin açıklamasında, Blinken'ın İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 11'inci Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrail'e gitmek üzere bugün yola çıkacağını ifade etti.

        Blinken'ın Orta Doğu ziyareti sırasında hangi ülkelere gideceğini belirtmeyen Miller, bakanın temaslarının Gazze'de ateşkes ve Lübnan üzerine olacağını kaydetti.

        ABD Başkanı Joe Biden,18 Ekim'de Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi." diyerek Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıklamıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 17 Eylül'de Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin güncel durumu değerlendirmek üzere Mısır'a gitmişti.

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