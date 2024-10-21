4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlara, oto galeride silah zoruyla usulsüz araç satışı yaptırdığı ve yüksek faizle borç para vererek 100 milyon liraya haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yapan silahlı bir grubun faaliyetlerini tespit etti.
Suç örgütünün vatandaşlara yüksek faizle nakit borç para verdiği, mağdurlardan verilen paralardan yüksek meblağlarda yazılı çekler aldıkları belirlendi. 'Örgütlü tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli tehdit' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 7 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 18 Ekim Cuma günü İstanbul merkezli Adana, Adıyaman ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin mağdurlara, kurdukları oto galeride usulsüz araç satışı yaptıkları ve silah zoruyla mağdurları rehin alıp, imza attırdıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin, Laleli ve Esenler Giyimkent'teki işyerlerini basarak mağdurları tehdit edip imza aldıkları da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre örgüt liderinin firari olduğu çete, tüm bu yöntemlerle 100 milyon liraya yakın vurgun yaptı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, 1 adet taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 adet mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 1 adet dosya müştekisi tarafından imzalanmış boş kağıt, 16 dijital materyal, 14 kriminal kayıtların olduğu ajanda, 6 klasör suça konu belge ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
EMNİYETİN BAHÇESİNDE SERGİLENDİ
Operasyon kapsamında ele geçirilenler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.