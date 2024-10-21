Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi! Sakarya'da, 16 Ekim'den bu yana kayıp olan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmayan 68 yaşındaki Recep ve 29 yaşındaki oğlu Tevfik Can Demir ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Baba Demir'in cansız bedenine ulaşılırken Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı. Baba ile oğlunun, borçlarının olduğu iddia edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 21.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:03 facebook

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