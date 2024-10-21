Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
Sakarya'da, 16 Ekim'den bu yana kayıp olan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmayan 68 yaşındaki Recep ve 29 yaşındaki oğlu Tevfik Can Demir ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Baba Demir'in cansız bedenine ulaşılırken Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı. Baba ile oğlunun, borçlarının olduğu iddia edildi
Sakarya'nın Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde bir kişinin, Sakarya Nehri yüzeyinde hareketsiz bulunduğuna dair ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
RECEP DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre ekiplerce sudan çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Recep Demir (68) olduğu tespit edildi. Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
BABA İLE OĞLU 5 GÜNDÜR KAYIPTI
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Recep Demir ve oğlu Tevfik Can Demir'den (29) 16 Ekim'den bu yana haber alınamadığı bilgisine ulaştı.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMADI
Baba ve oğlu için ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı ve borçlarının olduğu öğrenildi. Öte yandan Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı.