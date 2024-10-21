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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!

        Sakarya'da, 16 Ekim'den bu yana kayıp olan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmayan 68 yaşındaki Recep ve 29 yaşındaki oğlu Tevfik Can Demir ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Baba Demir'in cansız bedenine ulaşılırken Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı. Baba ile oğlunun, borçlarının olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:03
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        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
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        Sakarya'nın Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde bir kişinin, Sakarya Nehri yüzeyinde hareketsiz bulunduğuna dair ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        RECEP DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre ekiplerce sudan çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Recep Demir (68) olduğu tespit edildi. Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        BABA İLE OĞLU 5 GÜNDÜR KAYIPTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Recep Demir ve oğlu Tevfik Can Demir'den (29) 16 Ekim'den bu yana haber alınamadığı bilgisine ulaştı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMADI

        Baba ve oğlu için ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı ve borçlarının olduğu öğrenildi. Öte yandan Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı.

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