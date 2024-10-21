İmam ve bir kişi bıçaklanmıştı! Camide dehşete istenen ceza belli oldu!

İstanbul'daki Fatih Camisi'nde, 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten sanık, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

30 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada sanığın, müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik eyleminden dolayı, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten ağır yaralama" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından toplam 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istendi.

Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik ise "kasten yaralama" suçundan sanığın beraati öngörüldü.

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Mütalaanın ardından söz alan tarafların avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.