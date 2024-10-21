Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İmam ve bir kişi bıçaklanmıştı! Camide dehşete istenen ceza belli oldu! | Son dakika haberleri

        İmam ve bir kişi bıçaklanmıştı! Camide dehşete istenen ceza belli oldu!

        Fatih Camisi imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ömer Salgın'a, 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'daki Fatih Camisi'nde, 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

        İMAMIN ODASINA GİRİP BIÇAKLADI

        Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten sanık, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

        REKLAM

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.

        MÜTALAA OKUNDU

        Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın camiye gittiği, burada biraz zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta'yı, öldürmeye elverişli kesici aletle yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı anlatıldı.

        30 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Mütalaada sanığın, müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik eyleminden dolayı, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten ağır yaralama" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından toplam 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istendi.

        Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik ise "kasten yaralama" suçundan sanığın beraati öngörüldü.

        REKLAM

        Mütalaanın ardından söz alan tarafların avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti.

        Mahkeme heyeti, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ömer salgın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?