ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye'ye ilişkin açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki mevcut hükümetin başarılı olmasını istediklerini, bunun alternatifinin "tam ölçekli bir iç savaş ve kaos" olacağını belirti.

Rubio, ABD Kongresi'nde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında Dışişleri Bakanlığının bütçe talebi hakkında ifade verdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif tam ölçekli bir iç savaş ve kaos ve bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümetinin başarısız olması durumunda tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşıdığını vurgulayan Rubio, şöyle konuştu:

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"Aslında, açıkçası, geçiş otoritesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve feci boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa, temelde ülkenin bölünmesine belki birkaç ay değil, haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz."

Yaptırımların kaldırılmasının, komşu ülkelerin Suriye hükümetine destek sağlamasını kolaylaştıracağını belirten Rubio, Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım konusunda Suriye'nin ihtiyaçları için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayabileceğine değindi.

Rubio, DEAŞ ile ilgili endişelerin dile getirildiği Senato oturumunda, bu terör örgütünün mevcut Suriye yönetiminden "nefret ettiğini" çünkü Şara hükümetinin DEAŞ için "ciddi bir risk" oluşturduğunu söyledi. Suriye'de hükümetin görevini yapamadığı her günün, "DEAŞ'ın kendini yeniden oluşturma kabiliyetine ulaştığı bir gün" olacağını söyleyen Rubio, ABD'nin bu tehlikeyi önlemek için bir süre daha Suriye'de asker bulunduracağını belirtti. REKLAM ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Riyad'da düzenlenen Suudi-ABD Yatırım Forumu 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini açıklamıştı. Suriye'yle ilgili İsrail'in endişesine yönelik soruları cevaplandırdı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi senatörlerin sorularına cevap veren Rubio, Suriye'nin mevcut hükümetini "bir fırsat" olarak gördüklerini belirtti. Suriye yönetimi hakkında, "Bir ulus inşa etmeye çalışıyorlar. Kendilerini devrim için bir fırlatma rampası olarak görmüyorlar." sözlerine yer veren Rubio, İsrail başta olmak üzere diğer bölge müttefiklerinin kaygılarını gidermeye çalıştı. Marco Rubio, "Aslında, toplumun tüm unsurlarını kapsayan ve İsrail ile sınırlar veya başka bir şey için savaşmaya hiç ilgisi olmayan basit bir hükümetiniz varsa, bunun İsrail'in güvenliği için olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyorum." ifadesine yer verdi.