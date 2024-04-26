ABD Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Filistin destekçisi protestocularla ilgili açıklaması baskı çağrısı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara ilişkin açıklamasının "baskı çağrısı" olduğu görüşüne katılmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Netanyahu'nun sözlerinin, ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı olup olmadığı sorusuna, "Onun (Netanyahu'nun) yorumlarına açıklama getirmeyi kendi başbakanlık ofisine bırakacağım ancak onun baskı çağrısı yaptığına inanmıyorum." sözleriyle cevap verdi.

REKLAM

Netanyahu'nun sözlerinin yabancı bir liderin ABD'nin iç politikasına müdahale etmek anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Patel'in cevabı, "Bunu müdahaleyle aynı kefeye koyamam." şeklinde oldu.

Netanyahu, ABD'deki öğrenci protestolarının Harvard Üniversitesine kadar sıçramasının ardından yayımladığı video mesajında, "Amerika'nın üniversite kampüslerinde olup bitenler korkunç. Çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi." ifadesine yer vermiş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto yapan öğrencileri, "Yahudi karşıtı çeteler" olarak nitelemişti. PATEL: EK BİLGİ BEKLİYORUZ Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze'de bulunan 3 toplu mezarla ilgili iddiaların açığa kavuşturulması için Gazze'deki yetkililerin bağımsız soruşturma talebinin iletilmesine karşın bu konuda İsrail ordusundan yapılan açıklamaları adres gösterdi.