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        Haberler Dünya ABD'deki Gazze gösterilerine George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı

        ABD'deki Gazze gösterilerine George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı

        ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), New School, Stanford, Yale, MIT ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Filistin'e destek eylemleri büyüyerek devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:55
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        ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan "İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki" eylemlerine başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı.

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        Georgetown Üniversitesi'nin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı. Bazı öğrenciler ise polisin sınırlı izin verdiği alanlarda çadırlar kurdu.

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        Ellerinde taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki İsrail saldırılarına tepkilerini ortaya koyan öğrenciler, daha sonra toplu halde George Washington Üniversitesi (GW) kampüsüne doğru yürümeye başladı.

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        Başkentin en büyük üniversitelerinden George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

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        GW güvenlik görevlileri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak öğrenci temsilcilerine sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 arasında kampüste gösteri yapabileceklerini ve bu saatler dışında gösteri izin verilmeyeceğini bildirdi.

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        Bahçede çadır kurmak üzere hazırlık yapan öğrencilerin sayısının artması ve diğer üniversite kampüslerinde olduğu gibi eylemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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        Gösteriyi provoke etmeye çalışan İsrail yanlısı kişi, polisin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Filistin
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