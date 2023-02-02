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ABD, dört yeni askeri üs için Filipinler ile anlaştı

Filipinler Çin'in ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırması ve Tayvan’ın durumu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ABD’nin ülkede dört yeni askeri üsse erişimine izin verdi.

ABD, dört yeni askeri üs için Filipinler ile anlaştı
BBC TÜRKÇE

İki ülkenin savunma bakanlarının Perşembe günü yaptıkları açıklamalara göre, Washington’ın 2014’te imzalanan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında 4 üsse daha erişimine izin verilecek.

Anlaşma, çok sayıda Amerikan askerinin otuz yıl sonra ilk kez Filipinler'e dönmesi anlamına gelecek.

Üst düzey bir Filipinli yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamalardan önce, potansiyel bir beşinci üs için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

BBC’nin Manila’daki muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Washington’ın bu anlaşmayla kuzeyde Güney Kore ve Japonya'dan güneyde Avustralya'ya uzanan ABD ittifakları kavisindeki boşluğu doldurduğunu söylüyor.

Wingfield-Hayes, “Eksik halka, en büyük potansiyel çatışma noktalarından ikisinin, Tayvan ve Güney Çin Denizi'nin ya da Manila'nın ısrarla adlandırdığı şekliyle Batı Filipin Denizi'nin sınırlarında dolaşan Filipinler'di” diyor.

ABD, EDCA kapsamında, mevcut beş tesiste altyapı yatırımlarına 82 milyon dolardan fazla para ayırmıştı.

EDCA, ABD'nin Filipinler’deki askeri üslere ortak eğitim, ekipmanın önceden konumlandırılması ve pistler, yakıt depolama alanları ve askeri lojmanlar gibi tesislerin inşası için erişimine izin veriyor, fakat Amerikan askerleri kalıcı olarak bulunmuyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’ın bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirmeye çalışması nedeniyle resmi görüşmeler için Manila'daydı.

İki ülkeden gelen açıklamalarda, yeni üslerin konumları belirtilmedi.

Eski Filipin askeri şefi daha önce ABD’nin Filipinler'in Tayvan'a en yakın bölgesi olan kuzeydeki Luzon adasına ve tartışmalı Spratly ile karşı karşıya olan Güney Çin Denizi'ndeki Palawan adasına erişim izni istediğini söylemişti.

Austin, mevkidaşı Carlito Galvez ile görüşmesinden önce Perşembe günü Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile de bir araya geldi.

Ziyareti, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Kasım ayındaki üç günlük ziyaretinin ardından geldi.

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