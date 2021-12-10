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ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD kasım ayı enflasyon rakamları belli olmak üzere. Ülkemizde de merakla beklenen konuyla ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durumun ABD kasım ayı enflasyon rakamlarına yansıyıp yansıyamayacağı ise merak konusu...

ABD KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Kasım ayı enflasyon verileri 10 Aralık Cuma günü açıklanacak.

Açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi aynı zamanda FED faiz kararına yön verecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

22.00 ABD, kasım ayı Hazine bütçe dengesi

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