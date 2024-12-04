ABD: Güney Kore'deki sıkıyönetim kararından haberimiz yoktu

NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kore'de bundan sonraki sürecin barışçıl ve hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde yürütülmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Blinken'ın açıklaması şöyle:

“Güney Kore demokrasisi dünyanın en güçlü hikayelerinden biridir. Anlaşmazlıkların, farklılıkların, siyasi farklılıkların barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesi çok önemlidir. Şu anda gördüğümüz de bu. Sürdürülmesi gereken en önemli şey de budur."