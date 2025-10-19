ABD: Hamas ateşkesi ihlal edebilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkesin Hamas tarafından ihlal edilebileceğine ilişkin güvenilir istihbarat rapolarına sahip olduklarını ifade etti.

Açıklamada; ABD'nin garantör ülkeleri ilgili istihbarat raporları konusunda bilgilendirdiği dile getirildi.

Filistinli sivillere yönelik planlanmış saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olacağı ifade edilen açıklamada, böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda anlaşmayı korumak için önlemlerin alınacağı bildirildi.