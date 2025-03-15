ABD Husileri vurdu

ABD'ye ait hava ve deniz güçleri, Husilere ait hedefleri vurduğu bildirildi.

New York Times'ın ABD'li yetkililere ve Yemen basınına dayandırdığı haberine göre, Husilere karşı 10'dan fazla saldırı düzenlenirken, talimat ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Saldırılarda, radar ve hava savunma sistemleriyle birlikte füze sistemleri hedef alındı.

ABD'li yetkililere göre, saldırı İran'a karşı bir mesaj niteliği taşıdığı gibi Donald Trump'ın ikinci döneminin en önemli askeri müdâhalesi oldu.

TRUMP: ZAMANINIZ DOLDU

Trump Social Trump isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Husilere seslendi.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak."

HUSİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

Husiler geçtiğimiz yıldan beri, Gazze'ye destek olma iddiasıyla İsrail'e çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılarda insansız hava araçları ve hipersonik balistik füzeler kullanıldı.

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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ile birlikte saldırılar dursa da Kızıldeniz çevresinde ABD Donanması ile Husiler arasındaki gerilim sürüyordu.

Husiler geçtiğimiz haftalarda ABD'ye ait MQ-Reaper-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu.